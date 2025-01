× Mann erschießt neuen Liebhaber seiner Ex

In Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ist am Samstag gegen 8.40 Uhr ein 51-jähriger Mann angeschossen und tödlich verletzt worden.

Oberkappel. In Oberkappel im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ist am Samstag gegen 8.40 Uhr ein 51-jähriger Einheimischer angeschossen und so schwer verletzt worden, dass er kurz später verstarb. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Deutscher, flüchtete mit seinem Auto. Nach ihm laufe eine Alarmfahndung, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA mit. Hintergrund dürfte eine Beziehungstat sein, hieß es bei der Polizei. © APA/TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER × Das getötete Opfer, ersten Angaben zufolge der neue Partner der Frau des Schützen, stammt aus dem Bezirk Rohrbach. Die Frau und die beiden Kinder im Alter von 14 und 18 Jahren seien in Sicherheit, sagte der Polizeisprecher. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um eine Pistole handeln. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter läuft in Österreich und im angrenzenden Deutschland.