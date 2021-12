Hunderte Kilogramm Kupferdraht in Tirol gestohlen

Für den Abtransport der 800 Kilogramm schweren Rollen benötigen sie schweres Gerät.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Hunderte Kilogramm Kupferdraht von einer Baustelle im Tiroler Oetz (Bezirk Imst) gestohlen. Für den Abtransport der 800 Kilogramm schweren Rollen sei schweres Gerät nötig, informierte die Polizei. Es seien fünf Kabelrollen entwendet worden, auf denen sich mehrere hundert Meter ummantelter Kupferdraht in verschiedenen Stärken befand. Der Schaden liege im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei in Oetz bittet um Hinweise.