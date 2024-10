Irischer E-Biker stürzte völlig betrunken in Bach

Der 74-Jährige baute am Sonntagnachmittag einen Alko-Unfall.

Der Ire hatte vor dem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr über den Durst getrunken. Obwohl er nicht mehr in der Lage war zu fahren, nahm er das E-Bike und radelte am Achenweg von Kitzbühel kommend in Richtung Westendorf. Dort stürzte er plötzlich, irgendwie ohne Rad, am Ende einer Brücke in die Brixentaler Ache.

Ein Passant bemerkte das E-Bike am Straßenrand und entdeckte schließlich den 74-Jährigen im Wasser. Der Suff-Lenker musste aus seiner misslichen Lage befreit und von der örtlichen Feuerwehr mit der Hilfe einer Drehleiter geborgen werden. Anschließend wurde er von der Rettung ins Spital gebracht.

Kam unverletzt davon

Der Mann hatte Glück: Denn die Ärzte konnten bei ihm keine Verletzungen feststellen. Allerdings folgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel.