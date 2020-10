Ischgl-Bericht: "Folgenschwere Fehleinschätzungen"

Expertenkommission präsentierte in Innsbruck ihren Bericht.

Ischgl/Innsbruck. Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. präsentierte heute, Montag, im Haus der Musik in Innsbruck im Rahmen einer Pressekonferenz ihren Bericht. Seit Anfang Juni hatte die sechsköpfige Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes in insgesamt vier mehrtägigen Sitzungen 53 Auskunftspersonen angehört.

Die ersten Ergebnisse sind: Fehleinschätzungen in Bezirk Landeck; Beendigung der Skisaison richtig und angemessen; kein Druck auf Land.

In der Zusammenfassung des Berichtes heißt es, dass es zu "folgenschweren Fehleinschätzungen" der lokalen Behörden gekommen sei. Das betreffe die Einschätzung zur Schließung der Aprés-Ski-Lokale in Ischgl und das Versäumnis, "zielführende Maßnahmen" zu setzen. Außerdem sei auch die Verdachtslage und die Testergebnisse aus der Bar Kitzloch "falsch" eingeschätzt worden.

Allerdings sei die Ankündigung des Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP), die Skisaison vorzeitig zu beenden, "richtig und angemessen" gewesen.

