Jubel über Freibad-Rekord in Innsbruck

Nur 2003 kamen mehr Badegäste in die Innsbrucker Bäder, um sich von den heißen Temperaturen abzukühlen.

Innsbruck. Für die Freibadeanlagen Tivoli und den Baggersee in Innsbruck war der heurige Sommer mehr als erfolgreich: Mit mehr als 386.000 Besuchern wurde das Allzeit-Rekordergebnis von 2003 mit 392.000 Besuchern nur knapp nicht erreicht. 2003 war der Sommer allerdings trocken und warm. Aufgrund des warmen Spätsommers wurden die Bäder sogar länger offen gehalten, als ursprünglich geplant und somit die Badesaison verlängert, was tausende zusätzliche Eintritte brachte. Der Baggersee in Innsbruck ist noch den ganzen Herbst über für kleine und große Wasserratten von 10 bis 17 Uhr frei zugänglich, dann wird er über den Winter für Badegäste geschlossen.