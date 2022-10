Leon († 6): Suche nach Kapuzenmann als Zeuge

Gibt es einen Zeugen des tödlichen Überfalls auf Vater und Kind? Vielleicht.

Tirol. Etwas mehr als vier Wochen nach einem mysteriösen Überfall, bei dem ein Kind starb, schon von einem letzten Hoffnungsschimmer auf Klärung der Umstände zu sprechen, mag verfrüht sein. Doch tatsächlich besteht ein konkreter Lösungsansatz des Krimirätsels nun in einem Kapuzenmann, der ein mutmaßlich wichtiger Zeuge sein könnte. Wo steckt er?

In den Morgenstunden des 28. August wurde Fitnesstrainer Florian A. an der Redford-Promenade in St. Johann mit einer leeren Wodkaflasche niedergestreckt und ausgeraubt. Bewusstlos fand ihn später eine Passantin. Der 37-Jährige war mit seinem Sohn Leon (6), einem Kind mit Entwicklungs- und Schlafstörungen, so früh unterwegs, um ihn zu ­beruhigen. ÖSTERREICH berichtete mehrfach.

Während der Vater hilflos am Boden lag, kletterte Leon aus seinem Buggy, stürzte in die reißende Kitzbüheler Ache und ertrank im Gebirgsfluss.

Jetzt erinnerte sich Florian A. an einen Mann, den er kurz vor dem Überfall in Tatortnähe gesehen hatte. Er trug einen blauen Hoodie mit übergezogener Kapuze. Auf dem Rücken einen weißen Aufdruck, ähnlich einem Adler. Der Unbekannte war höchstens 40, eher jünger. Auffallend schlank, knapp 1,80 Meter groß. Hinweise an: 059-133-703333. Es wurde eine Belohnung von 30.000 Euro ausgesetzt.