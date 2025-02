Navi-Fehler: Lkw landete in Tirol auf Langlaufloipe

Fahrzeug konnte erst im vierten Anlauf befreit werden.

Ein 59-jähriger Tscheche hat sich am Montag in Scharnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit seinem Lkw auf eine Langlaufloipe verirrt. Sein Navigationssystem hatte dem Mann zuvor keinen guten Dienst erwiesen und fälschlicherweise die Loipe als Weg zum Entladeort angezeigt. Der mit Holz beladene Lkw blieb daraufhin im Tiefschnee stecken. Weder Versuche ihn freizuschaufeln, noch mit einem Radlager zu bergen, gelangen zunächst. Erst am Dienstag gelang aufgrund des matschigen Schnees die Befreiung aus der misslichen Lage - im vierten Anlauf.

Dann wurde der Sattelschlepper bei besseren Schneeverhältnissen aus seiner misslichen Lage befreit. Zuvor hatte der aufgeweichte Schnee dies offenbar verhindert. Zunächst versuchte der Tscheche das in einer Kurve festgesteckte Schwerfahrzeug selbst freizuschaufeln, was jedoch nicht gelang. Dann wurde ein Radlader aufgeboten. Dieser hatte zunächst mehr Erfolg: Der Lkw konnte rund 370 Meter entlang der Loipe gezogen werden, bis er jedoch erneut im Tiefschnee versank, teilte die Polizei mit. Auch ein folgender Bergungsversuch mit einem weiteren Radlader und einem Abschleppfahrzeug misslang.