Mann mit Schreckschuss-Pistole verletzt - Täter stürzt in Bach

Die spektakuläre Flucht endete in einem Bach.

Ein 50-Jähriger hat am Freitag in Kundl (Bez. Kufstein) einen 54-Jährigen und eine 48-Jährige mit einer Schreckschusspistole bedroht. In weiterer Folge kämpften die Männer miteinander, dabei erlitt der 54-Jährige durch einen Schlag mit der Waffe eine stark blutende Wunde am Hinterkopf. Als die beiden rangelnd am Boden lagen, gelang es der Frau, die Pistole an sich zu nehmen. Daraufhin flüchtete der 50-Jährige mit seinem Auto, er wurde im Rahmen einer Alarmfahndung gefasst.

Die Auseinandersetzung trug sich nach Angaben der Polizei gegen 22.10 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes zu. Der 50-Jährige flüchtete in Richtung Radfeld, wo er von einer Polizeistreife festgenommen wurde. Wie sich herausstellte, war der 50-Jährige alkoholisiert, er wird angezeigt.