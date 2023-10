Mann schnitt Kontrahenten mit Messer ins Gesicht

Eine Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss eskalierte

Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft ist in der Nacht auf Samstag im Tiroler Kühtai (Bezirk Imst) völlig eskaliert. Im Zuge eines "feucht-fröhlichen Abends" waren laut Polizei ein 43-jähriger Kroate und ein 22-jähriger Österreicher aneinander geraten. Der Kroate ergriff demnach ein am Tisch liegendes Küchenmesser und schnitt dem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Österreicher wurde verletzt ins Krankenhaus Hall gebracht. Der 43-Jährige wird angezeigt.