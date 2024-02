Mit Snowboarder zusammengeprallt: Skifahrer stirbt im Spital

Der Österreicher (86) und ein britischer Snowboarder prallten auf der Skipiste frontal zusammen.

Der Unfall ereignete sich bereits am 6. Februar gegen 11 Uhr. Ein Österreicher (86) war auf der Schönbodenabfahrt in der Axamer Lizum talwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort auch ein britischer Snowboarder. Beide machten zugleich einen Schwung, krachten daraufhin frontal zusammen und stürzten.

Der 86-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort starb er diesen Montag, fast zwei Wochen nach dem Zusammenstoß. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.