Klima-Kleber legen Verkehr in Innsbruck lahm

Unterstützt von solidarischen Wissenschaftlern haben Aktivisten der Letzten Generation den Verkehr auf der Egger-Lienz-Straße unterbrochen.

Begleitet von einer Blasmusikkapelle und einer Delegation des mk-Jugendzentrums machte sich ein Teil der Gruppe danach zu einer Wanderung über die Olympiabrücke auf. Gemeinsam fordern sie, dass wenigstens die billigsten, einfachsten Schritte in eine lebenswerte Zukunft gesetzt werden: ein Verbot von neuer Öl- und Gasbohrungen, und Tempo 100 auf der Autobahn.

???? FRIEDLICHER WIDERSTAND IN INNSBRUCK ????



???? Langsamer Protestmarsch in #Innsbruck auf der Olympiastraße



⏱ Höchste Zeit, dass die Regierung einfachste Schutzmaßnahmen umsetzt - #Tempo100#LetzteGeneration pic.twitter.com/ix9EF6e78h — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) March 27, 2023

Georg Partzsch (56), promovierter Naturwissenschaftler und Ingenieur, ist in den zivilen Widerstand getreten, um endlich wirksame Maßnahmen gegen die Erderhitzung einzufordern. "Wir haben schon heute viel zu viele Klimagase in der Luft, und der weltweite CO2-Ausstoß steigt immer weiter. Wir stehen kurz davor, große Teile der Welt für Menschen unbewohnbar zu machen - und bohren immer noch nach neuem Öl und Gas." Für Kanzler Nehammer hat er eine direkte Botschaft: "Herr Bundeskanzler, auch in Österreich gibt es gute Universitäten und hervorragende Wissenschaftler:innen. Hören Sie ihnen bitte zu, und handeln Sie entsprechend!"