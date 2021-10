Bei Überholmanöver.

Eine 57-jährige Mopedlenkerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor in Innsbruck schwer verletzt worden. Die Frau dürfte beim Überholen des Fahrzeuges zu spät bemerkt haben, dass der 65-jährige Landwirt nach links abbiegen wollte, informierte die Polizei. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam die Frau zu Sturz. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, der Traktorfahrer blieb unverletzt.