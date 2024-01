Eine Britin (22), eine Australierin (22) und eine Finnin (25) verloren aus noch unbekannten Gründen bei der Party ihr Bewusstsein.

Was sich am Mittwoch bei einem Rave am Arlberg in Tirol abgespielt hat, ist derzeit noch unklar. Gegen Ende der Großveranstaltung, zu der 1.000 Besucher kamen, wurden drei junge Frauen plötzlich bewusstlos.

Dabei handelte es sich um eine 22-jährige Britin, eine gleichaltrige Australierin und eine 25-jährige Finnin. Eine von den jungen Urlauberinnen musste ins Spital nach Innsbruck geflogen werden, die beiden anderen wurden ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Ursache wird ermittelt

Mittlerweile konnten die drei Partygäste die Spitäler wieder verlassen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen auf Hochtouren. Im Einsatz standen Rettung, Pistenrettung, ein Notarzthubschrauber, die Bergrettung St. Anton am Arlberg, die Alpinpolizei sowie die örtliche Exekutive.