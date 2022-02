Nächstes Party-Video aus Ho-Club

Das Ende der 22-Uhr-Sperrstunde wurde auch im Kitzbüheler "Take Five" ordentlich gefeiert.

Kitzbühel/Tirol. Wieder Aufregung um Star-Gastronom Martin Ho. Erneut kursiert ein Party-Video aus dem Szene-Lokal "Take Five" in Kitzbühel in den sozialen Medien. Der Clip entstand am vergangenen Freitag. In der Nacht auf Samstag sollen hunderte Gäste gefeiert haben, als wäre Corona bereits vorbei.

Masken und Abstand sucht man vergeblich

Eigentlich müssen Gäste in Lokalen einen zugewiesenen Sitzplatz haben, auch das Tragen einer FFP2-Maske ist beim Verlassen des Tisches ist obligatorisch.

Ende September wurde bekannt, dass der Star-Gastronom Martin Ho das legendäre Lokal ''Take Five'' in Kitzbühel übernehmen wird. Schon Ende Dezember machten Videos die Runde, in denen Corona-Maßnahmen im "Take Five" missachtet wurden. Zu Silvester wurde die Party-Location vorübergehend geschlossen - angeblich wegen fehlender Gewerbeanmeldung.