Oma gab 'Polizisten' Sack voll Gold

Wieder hat ein „falscher Polizist“ zugeschlagen und eine Seniorin übers Ohr gehauen.

Tirol. Wieder Erfolg mit einem perfiden Trick, der immer häufiger die echte Kripo beschäftigt: Ein unbekannter Anrufer hat eine Pensionistin in Inzing am Telefon dazu gebracht, Gold im Wert von über 100.000 Euro in einem Stoffsack vor ihre Haus­türe zu stellen. Von dort wurde es laut Polizei dann gestohlen.

Der Anruf kam gegen 18.30 Uhr, der Unbekannte hatte sich als ermittelnder Zivilpolizist ausgegeben und vor einem Einbrecher gewarnt, der kurz zuvor in der Nähe gefasst worden sei. Dann fragte er die 73-Jährige am Telefon über ihre Wert- und Bargeldbestände aus.

Um überprüfen zu können, ob es zwischen dem Einbruch und ihrem eigenen Gold einen Zusammenhang gebe, forderte der Anrufer die Seniorin auf, ihr Gold in einen Stoffsack zu packen und diesen vor die Haustür zu stellen.

Die Frau tat dies. Sie behielt den Sack zwar von einem Fenster aus im Auge, dennoch wurde er samt ­Inhalt entwendet. Der Diebstahl muss blitzschnell gegangen sein.

Nach einiger Zeit kamen der 73-Jährigen Zweifel. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Frau entstand durch den Betrug ein Schaden von über 100.000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen verliefen negativ.