Weihnachtsstimmung und zauberhaftes Ambiente: Castel Rundegg lädt zum Entspannen

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen. Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at senden.

Das Castel Rundegg ist ein besonderer Rückzugsort – edel, elegant und mit viel Liebe bis ins kleinste Detail gepflegt. Und vor dem Schlosshotel eröffnet am 24. November der Weihnachtsmarkt. Er gilt als einer der schönsten Märkte in Italien. An der prächtigen Kurpromenade am altehrwürdige Kurhaus vor der Kulisse der winterlichen Berge bieten Handwerke regionale Handarbeiten an, während es nach Glühwein, Zimt, Nelken und Weihnachtsbäckerei duftet – wer den Weihnachtszauber sucht, der verliebt sich hier in Meran und das Castel Rundegg.

In den königlichen Zimmern und Suiten tauchen die Hotelgäste in das Flair vergangener Zeiten ein, das Haus präsentiert sich edel und elegant. Jede Suite und jedes Zimmer ist einzigartig, geräumig und stilvoll, wie es sich für ein Schloss gehört. Privater Rückzug ist in den gemütlichen Wohnwelten garantiert, im Hallenschwimmbad sowie dem Rundegg Wellness & Spa finden Gäste Tiefenentspannung. Sauna und Beauty Treatments bringen Körper und Seele in Einklang.

Das Schlossrestaurant wurde von Falstaff prämiert - es lädt in gemütlicher Atmosphäre die Feinschmecker zu kulinarischen Hochgenüssen. Serviert wird traditionelle südtiroler Küche und fein-mediterrane Spezialitäten.

Die große Leidenschaft für das Schloss ist dank Schlossherr David in jedem Winkel spürbar, auch die Mitarbeiter teilen seine Philosophie, in der sich jeder Wohlfühlen und Genießen kann.

ÖSTERREICH verlost eine Auszeit für Zwei. Wer Gemeinsamkeit genießen will, schickt ein Mail mit dem Betreff "Castel Rundegg" an ooegewinn@oe24.at.