Am Uni-Campus in Graz: 15 Stolpersteine werden verlegt

Die Messing-Steine erinnern an vertriebene Studierende und Lehrende an der Uni Graz.

Graz. Am Dienstag werden am Campus der Uni Graz werden 15 Stolpersteine verlegt. Sie sind eine Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenksteine sollen an die im Jahr 1938 vertriebenen Studierenden und Lehrenden der Uni Graz erinnern. Die 15 quadratischen Tafeln aus Messing werden am Dienstag ab 11 Uhr an mehreren Orten am Uni-Areal installiert: Jeweils drei Steine werden beim Hauptgebäude und beim alten Physik-Gebäude, jeweils zwei beim alten Chemie-Gebäude und Pharmakologie-Gebäude und fünf Gedenksteine mit Namen vor der Universitätsbibliothek angebracht. Die Verlegung übernimmt die Holding Graz.