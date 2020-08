Osttirol: Brutaler Mountainbike-Unfall

Der junge Mann kam auf regennassem Waldweg zu Sturz.

Matrei in Osttirol. Ein 19-Jähriger ist Sonntagabend bei einem Unfall mit seinem Mountainbike am Klaunzer Berg in Matrei in Osttirol schwer verletzt worden. Der Einheimische kam aus bisher ungeklärter Ursache auf einem regennassen Waldweg zu Sturz. Sein Vater alarmierte die Rettung und brachte ihn ins Tal, berichtete die Polizei.

Der 19-Jährige wurde daraufhin von einem Notarztteam erstversorgt und in das Krankenhaus Lienz gebracht. Dort wurde er stationär aufgenommen.