Peilsender führte in Tirol direkt zu Dieb

24-Jähriger hatte teures Rennrad gestohlen

Innsbruck. Damit hatte ein 24 Jahre alter Kroate nicht gerechnet: Am Freitagnachmittag stand die Polizei bei ihm im Fahrradabstellraum einer Innsbrucker Wohnanlage und "erkundigte" sich nach der Herkunft eines hochwertigen Rennrads. Das war zu Mittag in Rum (Bezirk Innsbruck-Land) gestohlen worden und was der Kroate nicht wusste, mit einem Peilsender ausgestattet.

Das teure Fahrrad war vor einem Geschäft in Rum abgestellt gewesen. Als der Geschädigte den Diebstahl zeitnah merkte, informierte er sofort die Polizei, die über den am Rennrad angebrachten Peilsender den Standort lokalisieren konnte.

Dort wurde auch der 24-Jährige als Tatverdächtiger angetroffen, der sich im Zuge einer ersten Befragung geständig zeigte, so die Polizei. Er wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.