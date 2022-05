Schüsse im Zillertal: Tiroler Polizei ermittelt

Es wurde niemand verletzt. Die Suche nach einem Fahrzeug, in dem der oder die Täter offenbar vom Ort des Geschehens flüchteten, war am frühen Mittwochnachmittag noch im Gange.

Fügen. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch in Fügen im Zillertal mehrere Schüsse abgegeben worden sind, ermittelt die Tiroler Polizei. Die Beamten stellten am Tatort mehrere Schreckschusspatronen sicher. Auch das Einsatzkommando Cobra war im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Die Suche nach einem Fahrzeug, in dem der oder die Täter offenbar vom Ort des Geschehens flüchteten, war am frühen Mittwochnachmittag noch im Gange.