× Sicherheitszaun durchbrochen – wieder tödlicher Ski-Unfall in Tirol

Die tödliche Serie an Alpin-Unfällen reißt auch im neuen Jahr 2023 nicht ab. Am 1. Jänner kam es erneut in Tirol zu einem fatalen Crash auf der Piste.

Laut ÖSTERREICH-Informationen musste der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" am Vormittag des 1. Jänner insgesamt wegen vier Unfällen am Hintertuxer Gletscher aufsteigen. Aus bisher unbekannter Ursache kamen mehrere Wintersportler auf dem Steilstück der Roten Piste 1 "Schwarzen Pfanne" zu Sturz, durchbrachen den Sicherheitszaun und kamen Abseits zum Liegen. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt, für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Auch drei Notarzthubschrauber, die Pistenrettung, die Alpinpolizei und die Polizei Mayrhofen war im Einsatz.