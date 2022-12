Skifoan startet mit Serien-Unfällen

In Hintertux verunglückten gleich zwei Mädchen (13 und 14) am Wochenende schwer.

Tirol. Sonntagvormittag raste am Hintertuxer Gletscher eine 13-jährige Deutsche über den Pistenrand hinaus und verletzte sich im Brustbereich schwer. Genau an derselben Stelle kam wenig später eine 14-Jährige zu Sturz – auch sie musste mit dem Notarzthubschrauber nach Schwaz geflogen werden.

Ski-Schanze. Ein 15-jähriger Österreicher wiederum erlitt im Freestyle Park Scharnitz schwere Blessuren an der Schulter, als er im Landebereich eine Sprungschanze liegen blieb und von einem anderen Freestyler gerammt wurde – obwohl der Vater des Gestürzten noch mit Gesten den anderen zu Vorsicht gemahnt hatte, was dieser allerdings missdeutete und besonders cool springen wollte: Crash.

Katapultiert. Zu zwei weiteren Rettungseinsätzen kam es in den Skigebieten von Sölden: So krachten am Giggijoch ein Deutscher (28) mit einem 47-jährigen Kroaten zusammen – Ersterer wurde mit schweren Schulterverletzungen ins Tal gebracht.

Und auf dem Tiefenbachgletscher stießen ein 21-jähriger Snowboarder und ein 51-jähriger Skifahrer, beide aus Deutschland, zusammen und katapultierten sich in ein seitliches Fangnetz: der Skifahrer brach sich dabei die Hand.