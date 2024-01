Stall komplett niedergebrannt: Kuh tot

Nachbar versuchte die Rinder, Schweine und Hühner in Sicherheit zu bringen. Fast alle Tiere konnten gerettet werden.

Äußerst schwierig gestaltete sich am Sonntag die Bekämpfung eines Brandes in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel). Gegen 6 Uhr hatte das Feuer in einem Stallgebäude durch eine 70-jährige Nachbarin entdeckt und ihr 49 Jahre alte Sohn begann die Tiere in Sicherheit zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Ein Großteil der Rinder, Schweine und Hühner konnte gerettet werden. Ein Rind musste allerdings vom Tierarzt eingeschläfert werden.

Die Feuerwehrleute mussten Löschwasser zum Teil aus einem Fischteich holen, da die gelegten Leitungen bei eiskalten Temperaturen einfroren. Das eigenständig stehende Wirtschaftsgebäude wurde durch den Brand zerstört, das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe konnte gerettet werden.

Vier Feuerwehren der Region waren bis in die Mittagsstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Montag weitergeführt, so die Polizei.