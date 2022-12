Zwei Männer begaben sich auf die dünne Eisschicht um den in den See gestürzten Hund zu retten, brachen jedoch selbst ein. Für die Bulldogge kam die Hilfe schließlich zu spät.

Weil sie einen in den Reintaler See in Kramsach (Bez. Kufstein) gestürzten Hund retten wollten, haben sich am Montagvormittag zwei Männer auf die dünne Eisschicht des Sees begeben. Sie brachen jedoch ebenfalls ein und mussten die Rettungsaktion aufgeben. Feuerwehr und Wasserrettung gelang es, die verunglückte französische Bulldogge zu bergen, der Kampf um das Leben des Hundes ging aber verloren, informierte die Polizei.

Die beiden Männer konnten selbstständig wieder ans Ufer gelangen. Sie wurden ärztlich versorgt.