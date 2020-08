Tirol: Jugendlicher bei "TikTok"-Dreh von Auto überrollt

Für den Dreh eines Tiktok-Videos hatte sich der 17-Jährige auf die Wohnungszufahrt gelegt und wurde von einem Auto überrollt.

Innsbruck - Das Drehen eines "TikTok"-Videos ist am frühen Freitagabend einem 17-jährigen Tiroler zum Verhängnis geworden. Der Jugendliche wurde im Einfahrtsbereich eines Wohnhauses in Innsbruck von einem Pkw überrollt und nach der notärztlichen Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Der Jugendliche hatte zusammen mit einem Freund ein Video gedreht und sich dazu in der Einfahrt auf den Boden gelegt. Durch die relativ steile Zufahrt, so die Polizei, wurde er von einem 53 Jahre alter Pkw-Lenker übersehen, der zu dem Wohnhaus zufahren wollte.