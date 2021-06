Der genaue Unfallhergang ist vorerst unklar.

Eine 28-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Garage in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) von einem ins Rollen geratenen Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die genauen Umstände des Unfalls waren vorerst unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Pkw an, ein Sachverständiger soll das Fahrzeug untersuchen. Die 28-jährige Hausbesitzerin wurde indes bereits obduziert.