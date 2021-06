Tiroler Sillschlucht soll nach Partyunfällen besser gesichert werden

Die Innsbrucker Sillschlucht ist vor und während der corona-bedingten Nachgastronomiesperre wiederholt zum Schauplatz von Partys geworden.

Wegen drei Unfällen, bei denen zwei Männer und eine Frau von einer rund 15 Meter hohen Felswand abgestürzt waren, wurde am Donnerstag ein Runder Tisch in Innsbruck abgehalten. Nun soll das felsdurchsetzte Gelände, durch das auch eine Bahntrasse führt, laut Medienberichten besser gesichert werden.

Zum einen soll dies durch Warn- und Verbotsschilder geschehen, das die Besucher auf die Gefahren in der Schlucht aufmerksam mache, sagte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Die Polizei werde einen Sonderdienst einrichten, der sich im Gelände auskennt. Er soll an den Wochenenden durch die Schlucht streifen und an den wichtigsten Zugängen präsent sein.

Die Unfälle, die zum Teil schwere Verletzungen nach sich zogen, ereigneten sich stets an derselben Felswand. Der Unglücksort soll nun durch die Berufsfeuerwehr abgesperrt und mit Blinklichtern ausgestattet werden, hieß es. Eine Sperre des gesamten Areals sei aber keine Option, "die Natur ist für alle da", sagte Anzengruber.