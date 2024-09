Todescrash im Tunnel in Tirol

In Tirol hat sich ein furchtbarer Verkehrsunfall ereignet.

Es geschah am Samstagnachmittag auf der stark frequentierten Fernpassstraße im Tiroler Außerfern: ein schwerer Verkehrsunfall.

Massenkarambolage

Im Lermooser Tunnel kam es zu einer Massenkarambolage, bei der mehrere Fahrzeuge involviert waren. Ein Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, während zwei weitere Personen verletzt wurden. Der Unfall passierte gegen 14.30 Uhr mitten im Tunnel.

Prallte gegen Tunnelwand

Den ersten Angaben der Polizei zufolge prallte ein Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen gegen die Tunnelwand. In der Folge waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Für einen der Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.

Zwei weitere Schwerverletzte

Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungsdiensten, inklusive Notarzthubschrauber, Feuerwehr und Polizei, war im Einsatz. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Lermooser Tunnel vorübergehend gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte.