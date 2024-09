× Untergegangen: Mercedes-Fahrer rettete sich aufs Dach

Der Lenker wartete geduldig auf seine Befreiung.

Damit hatte der Mercedes-Lenker am Mittwochabend wohl nicht gerechnet. Wahrscheinlich hatte er das Wasser, welches aufgrund der starken Regenfälle zuvor die Bahnhofunterführung komplett überflutet hatte, in der Langkampfer Straße in Kirchbichl unterschätzt.

Denn gegen 20.25 Uhr ging seine silberne A-Klasse bei der Durchfahrt in den Wassermassen fast komplett unter. Der Fahrer schaffte es sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und aufs Dach des Autos flüchten.

Einsatzkräfte befreiten Fahrer und Auto

Dort wartete er geduldig auf seine Rettung. Die herbeieilenden Feuerwehreinsatzkräfte fanden den Mann dann tatsächlich noch auf dem Dach des kleinen Flitzers sitzend vor. Der Lenker konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Aufgrund des starken lokalen Niederschlages im Bezirk Kufstein, war das nicht der einzige Einsatz der Feuerwehren.