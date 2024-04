Eine wilde Schlägerei im Einheimischer vs. Urlauber in Wintersportort St. Anton forderte zwei Verletzte.

Tirol. Bei einer Schlägerei im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) sind am Dienstag zwei Jugendliche verletzt worden. Ein 18-jähriger Belgier und ein 15-jähriger Österreicher waren am frühen Abend auf der Terrasse eines Lokals in einen Streit geraten, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten kam. Der Ältere schlug dem Jüngeren schließlich mehrmals mit einem Bierkrug ins Gesicht und fügte ihm dadurch mehrere Schnittwunden zu.

Die wilde Schlägerei ereignete sich im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg

Der Belgier erlitt wiederum Schnittverletzungen an der Hand, berichtete die Polizei. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.