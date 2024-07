Urlauber stürzt vor den Augen seines Enkels in den Tod

Der 78-Jährige stürzte am Wilden Kaiser 50 Meter in die Tiefe.

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Donnerstag am Wilden Kaiser in Tirol. Ein 78-jähriger deutsche war zusammen mit seinem 17-jährigen Enkel auf einer Bergtour über das Schneekar und den Treffauer unterwegs.

Beim Abstieg vom Tuxeck durch die steilen Schrofen kam es dann zum Unglück. Der Urlauber kam am Steig zu Fall und stürzte 50 Meter ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 78 -Jährigen feststellen.

Der Enkel, der den Tod seines Opas mitansehen musste, konnte ebenso wie ein weiterer Wanderer mittels Tau geborgen und vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen werden.