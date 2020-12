Vater tötet seine Kinder: Rätsel um Mord-Motiv

Grauenvolle Bluttat im Tourismusparadies Längenfeld im Ötztal entdeckt.

Tirol. Das Bild, das sich am Montag um 15.30 Uhr den Ermittlern beim Betreten eines malerischen, brandneuen Einfamilienhauses einer der angesehensten Familien in Längenfeld im Ötztal bot, war ein Schock: Zwei kleine Mädchen, das eine neun Monate, das andere zwei Jahre alt, lagen tot vor ihnen. Katja Tersch, Leiterin des Landes­kriminalamts Tirol, sagt: „Die Kinder waren am Hals verletzt. Sie wurden entweder mit bloßen Händen erwürgt, oder sie sind erdrosselt worden.“

Spurensicherung im Kinderzimmer.

Die Mutter (29), sie entstammt einer Hotelierdynastie, war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.

Vater wollte sich in der Badewanne umbringen

Suizidversuch. Im Badezimmer der nächste Schock: Der Familienvater (28) lag in der Badewanne – er hatte einen Selbstmord­versuch verübt.

Der Tischler und HTL-Absolvent, ebenfalls Spross einer der „besseren Familien“ im Ötztal, wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. „Er ist außer Lebensgefahr, konnte aber bisher nicht zum Tathergang befragt werden“, erklärt Tersch.

Drei Hubschrauber kreisten am Abend über dem Tourismusort, die Rettung und ein Kriseninterventionsteam waren im Einsatz.

Das Motiv ist derzeit laut Polizei noch unklar. Der Vater, ein 28-jähriger Österreicher, konnte vorerst noch nicht einvernommen werden.

Tante fand die Leichen in den Kinderzimmern

Der tatverdächtige Vater (28).

Schock. Die junge Mutter hatte ihren Mann nicht erreichen können und ihre Schwester alarmiert. Die Tante der Kleinkinder hatte Nachschau gehalten und die Leichen im Haus gefunden. Die geschockte Frau habe laut Tersch schließlich die Polizei angerufen.

Die Hintergründe der Bluttat lagen vorerst im Dunkeln, der 28-Jährige sei nicht amtsbekannt. Ein geschockter Anrainer zu ÖSTERREICH: „Es ist eine nette Familie, die alle im Ort gut kannten und mochten. Das ist so tragisch.“

Hilfe bei Depressionen & Co.

