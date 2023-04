Vier Jugendliche bei Massen-Schlägerei mit Schlagring verletzt

Bei einer Schlägerei mit einer vorerst unbekannten Gruppe aus drei Personen sind vier einheimische Jugendliche im Alter von 17 und 19 Jahren in der Nacht auf Sonntag in Kufstein in Tirol verletzt worden.

Zwei der Unbekannten schlugen mit einem Schlagring auf die Jugendlichen ein, berichtete die Polizei. Daraufhin flüchteten sie vom Tatort, eine Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Die Einheimischen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Vor der Schlägerei war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Bei der Tätern handelte es sich laut Exekutive um drei Männer südländischen Typs mit dunklen Haaren. Sie sprachen gebrochenes Deutsch. Zwei Unbekannte trugen weiße Pullover, der dritte ein schwarzes T-Shirt. Sie waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Unterwegs waren die Flüchtigen mit einem silberfarbigen Audi A3 (älteres Modell) mit unbekanntem Kennzeichen, hieß es.