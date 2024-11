Vermisster Wanderer (71) tot neben Felswand entdeckt

Sein Schwiegersohn hatte nach dem 71-Jährigen gesucht.

Der 71-jährige Wanderer machte sich am Dienstagnachmittag zu einer Wanderung zur Pulverer Kapelle in Brandenberg in Tirol, Bezirk Kufstein, auf. Doch er kam nicht mehr zurück. Sein Schwiegersohn machte sich Sorgen und und suchte nach dem Vater seiner Frau.

Dabei entdeckte er das Auto seines Schwiegervaters des 71-Jährigem der Wanderung. Deshalb alarmierte er sofort die Polizei. An der anschließenden Suche beteiligten sich die Bergrettung Kramsach mit 24 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Brandenberg mit 20 Mann und zwei Drohnen, ein Hubschrauber der Polizei Salzburg sowie mehrere Exekutivstreifen.

Im Zuge der Suche wurde das Unfallopfer unterhalb eines markierten Bergwegs am Fuße einer 50 Meter hohen senkrechten Felswand gefunden. Der Pensionist lag tot in einem Bachbett. Was genau passiert ist, war vorerst unklar. Nahe liegt aber, dass der Wanderer dort abgestürzt war.