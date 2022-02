Wirbel um Party-Video aus Tirol

In einem Lokal in St. Anton am Arlberg wird ausgelassen gefeiert. oe24 hat das Aufreger-Video.

Tirol. Nach der Aufregung um wilde Party-Szenen i, "Hidden Club" in Wien – oe24 berichtete – gibt es jetzt ähnliche Aufnahmen aus Tirol. Zu sehen sind tanzende Party-Gäste ohne Maske in einem Lokal in St. Anton am Arlberg. Nach wie vor gelten die bisherigen Corona-Regeln, wie etwa ein Après-Ski-Verbot. Der Grund ist die vorherrschende Omikron-Welle und die hohen Infektionszahlen. Nur die Sperrstunde wurde mit der neuen Novelle auf 24 Uhr angehoben. Ansonsten ist in Lokalen Konsumation nur am zugewiesenen Sitzplatz erlaubt. Begibt man sich vom Platz weg, herrscht Maskenpflicht.

Umso schockierter zeigte sich eine Augenzeugin der Party-Szenen: "Immer noch in Schockstarre versuche ich zu verstehen bzw. zu verarbeiten, was ich gestern in St. Anton am Arlberg gesehen/erlebt habe."

"Fairplay, wir alle sind die Pandemie satt und wollen nichts lieber als die Maske an den Haken hängen, jedoch zu welchem Preis?!", fragt sich die Augenzeugin.