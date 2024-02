Wohnungsbrand in Tirol: Paar musste ins Spital

Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist am frühen Sonntagabend in Brand geraten.

Die Ursache war eine auf der eingeschalteten Herdplatte vergessene Pfanne mit Bratfett. Die 85-jährige Bewohnerin und ihr 80-jähriger Lebensgefährte konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Haus verlassen. Sie wurden aber wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Zwei Ersthelfer im Alter von 22 und 53 Jahren wurden ebenfalls von Rettungskräften erstversorgt, teilte die Polizei mit. Sie mussten allerdings nicht ins Spital gebracht werden. Zwei Mitglieder der Feuerwehr Wörgl, die sich zufällig vor Ort aufhielten, waren auf den Rauch aufmerksam geworden, der aus dem Fenster und der Lüftung der Küche stieg. Sie alarmierten daraufhin ihre Kollegen und setzten Erstmaßnahmen. Beim Eintreffen der rund 40 Feuerwehrleute waren die Flammen bereits bis zum Dachstuhl aufstiegen. Der Brand konnte letztlich aber rasch gelöscht werden. Die genaue Höhe des Sachschadens war vorerst unklar, hieß es.