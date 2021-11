Zelt traf 81-Jährigen am Kopf - Im Spital gestorben

Das Veranstaltungszelt wurde von einer Windböe angehoben

Ein 81-jähriger Mann, der am vergangenen Samstag in Innsbruck von einem aus der Verankerung gelösten Veranstaltungszelt am Kopf getroffen wurde, ist in der Nacht auf Allerheiligen seinen Verletzungen erlegen. Das berichtete die Polizei am Montagvormittag. Offenbar konnte sich der Senior nicht mehr von seinen lebensbedrohlichen Blessuren erholen.

Der 81-Jährige arbeitete am Samstag ehrenamtlich bei einer Veranstaltung mit. Aufgrund starker Windböen wurden das Zelt angehoben und Gegenstände durch die Luft gewirbelt. Als sich das Zelt vom Boden löste und kippte, wurde der 81-Jährige am Kopf getroffen. Er stürzte schwer verletzt zu Boden und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik gebracht, wo er nun starb.