Zu lang am Klo - vergessener Mann löste Alarm aus

Nach dem kuriosen Unfall in einem Dixi-Klo, bei dem ein Bauarbeiter in einen Crash verwickelt und verletzt wurde, kam es in Tirol zum nächsten Zwischenfall, bei dem ein WC ursächlich einen Feuerwehreinsatz auslöste.

Tirol. Keine 24 Stunden nach dem Unfall von Jürgen W., der am Baustellen-Klo auf der Loferer Bundestraße sitzend Opfer einer Auffahrkarambolage wurde, kam es Mittwochabend zum nächsten Häusl-Einsatz für die Feuerwehr - diesmal in Jenbach und zwar um 23.15 Uhr bei einer Tankstelle in der Achenseestraße. Dort drang dichter Rauch aus den Geschäftsräumlichkeiten, Feuer- und Explosionsgefahr stand im Raum. © Zoom Tirol × Vier Feuerwehrfahrzeuge mit 27 Florianis rasten vor Ort, die unter schwerem Atemschutz die Eingangstür aufbrachen, als ihnen wie ein Geist in einem nebelverhangenem Horrorfilm eine wankende Gestalt entgegenkam, der sich als 61-jähriger Einheimischer entpuppte, der von der Polizei und Rettung sofort in Empfang genommen wurde. Er war schwer betrunken. Und ein Brand war weit und breit keiner zu bemerken. Vielmehr hatten die Betreiber der Tankstelle, offenbar ohne jemanden zu informieren, neben dem akustischen Alarm (gegen Einbrecher) auch eine automatische Nebelanlage eingebaut, um Täter zu "verwirren" bzw. zu beschäftigen. Lesen Sie auch Bei Unfall in Klo eingeklemmt und verletzt Wohl im ungünstigsten Augenblick austreten war ein Straßenbauarbeiter: Gerade als der 44-Jährige am Dixi-Klo war, krachte ein Klein-Lkw in die Baustelle, rammte ein mobiles Stromaggregat, das wiederum gegen die Toilette geschleudert wurde. Die Feuerwehr musste den Mann befreien.

Unfall im Baustellen-Klo - jetzt spricht der Dixi-Mann Erstaunlich locker schildert jener Bauarbeiter, der bei einem Unfall eines Klein-Lkw im Dixi-Klo eingeklemmt und verletzt wurde, den Crash und die Folgen aus seiner Sicht: "Bei so einer Story kann man trotz der Schmerzen nur schmunzeln und scherzen", sagt der Familienvater. © Zoom Tirol × Es wurde noch kurioser: Denn der gerettete 61-Jährige war ein Kunde des Tankstellen-Buffets gewesen, der im Laufe des Abend einiges gebechert hatte und just kurz vor Sperrstunde aufs Klo ging, sich hinsetzte - und einschlief. Und danach vom Personal vergessen wurde. Als die Polizei später mit drei Streifen aufgrund des Einbruchsalarms anrückte, glaubte die Beamten natürlich zunächst an ein Brandgeschehen, worauf durch die Leitstelle Tirol die Freiwillige Feuerwehr Jenbach alarmiert wurde. Nachdem sich der Fall schnell „lichtete“, konnten die Florianijünger wieder abrücken. Man kann sich ausmalen, wer die Rechnung für den Einsatz zugestellt bekommt.