Zwei Therapeuten sollen sexuelle Übergriffe begangen haben

Zwei Tiroler Therapeuten stehen im Verdacht, bei Therapiesitzungen sexuelle Übergriffe begangen zu haben.

Tirol. Die Sitzungen haben sich am 31. Oktober und am 26. November unabhängig voneinander in den Regionen Kufstein und Wörgl zugetragen und stehen in keinem Zusammenhang, informierte die Polizei am Sonntag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Betroffene gebe, so die Exekutive.

Es erging der Aufruf an mögliche Geschädigte, sich zu melden. Anlaufpunkte sind die Polizeiinspektionen in Kufstein (Tel. 059133-7210) und Wörgl (Tel. 059133-7221).