Zweiter Arzt für Abtreibungen in Tirol gefunden – Praxis in Innsbruck geplant

Tirol hat offenbar einen zweiten Arzt für Schwangerschaftsabbrüche gefunden. Er wird in Innsbruck eine Privatordination eröffnen. Kritikerinnen bemängeln, dass Abtreibungen weiterhin nicht in öffentlichen Spitälern möglich sind.

Das Land Tirol hat einen zweiten Arzt für Schwangerschaftsabbrüche gefunden. Er wird in Innsbruck in einer Privatordination tätig sein. Derzeit gibt es in Tirol nur einen niedergelassenen Arzt, der diese Eingriffe vornimmt. Öffentliche Spitäler bieten keine Abtreibungen an – ein Umstand, den Vertreterinnen der Grünen und SPÖ kritisieren. Die Landesregierung fördert die neue Praxis mit 90.000 Euro für Ausstattung und Mietzuschuss. Die Praxis soll nahe dem Klinikgelände entstehen, ein genauer Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Die Förderung ist auf drei Jahre befristet.