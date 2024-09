Tiroler auf Autobahn von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Der Mann war in einer Nothaltebucht aus dem Auto ausgestiegen.

Kurtinig/Innsbruck. Ein Tiroler ist Montagabend auf der Brennerautobahn (A22) im Gemeindegebiet von Kurtinig im Südtiroler Unterland beim Aussteigen aus seinem Auto in einer Nothaltebucht von einem vorbeifahrenden Pkw erfasst und rund 200 Meter über die Fahrbahn geschleudert worden. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land, der mit seiner Partnerin unterwegs war, erlitt dabei laut Medienberichten tödliche Verletzungen.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang bzw. der Grund für das Aussteigen in der Nothaltebucht war noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Im Einsatz standen unter anderem ein Notarzthubschrauber, Rettung, Straßenpolizei und Feuerwehren. Beide Fahrbahnen der A22 in Richtung Norden wurden für die Aufräumarbeiten gesperrt.