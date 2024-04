Tirolerin bei Frontal-Crash in Bayern gestorben

Heftige Waldbrände: Feuerwehr noch immer im Einsatz Rund 100 Männer und Frauen von Feuerwehren in der Obersteiermark haben am Donnerstag mit Unterstützung von Forstfacharbeitern und der Bergrettung noch letzte Glutnester nach den Waldbränden in der Gemeinde Wildalpen, Bezirk Liezen, bekämpft.