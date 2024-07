Tödlicher Radunfall für 71-jährigen Tiroler in Kärnten

Der Mann starb offenbar an einem Herzanfall.

Ein Radausflug in Kärnten endete am Samstag für einen Tiroler Urlauber tödlich: Der 71-jährige und seine 64-jährige Lebensgefährtin aus Innsbruck fuhren am Vormittag mit ihren Mountainbikes auf einer Forststraße nahe des Weißensees Richtung Naggler Alm, als der Mann offenbar einen Herzanfall erlitt und starb.

Der Mann verspürte laut Polizei während der Fahrt Schmerzen in der Brust, setzte die Radtour aber trotzdem fort. Kurz darauf fiel er aber vom Rad und blieb regungslos am Boden liegen. Seine Lebensgefährtin begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die von anderen Mountainbikern bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers fortgesetzt wurden, der Mann starb aber noch an der Unfallstelle.