Tot: Vermisster mehr als 100 Meter abgestürzt

Ein seit drei Tagen vermisster Mann aus dem Pongau ist am Mittwoch im alpinen Gelände in Bad Gastein in Saltzburg tot geborgen worden.

Laut Polizei dürfte der 41-jährige Türke auf dem sogenannten Hohen Stuhl (2.334 Meter Seehöhe) im Bereich Palfner Graben auf Pilzsuche gewesen und im felsdurchsetzten Gelände mehr als 100 Meter abgestürzt sein. Suchaktion seit 4. August Nachdem am 4. August eine Abgängigkeitsanzeige erstattet worden war, wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der sich Einsatzkräfte der Alpinpolizei und die Bergrettung Bad Gastein beteiligten. Der Vermisste wurde schließlich am Mittwochvormittag aufgefunden. Polizeilichen Informationen zufolge konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden.