× Totes Frühchen im Müll - beide Familien lehnten Baby Melek ab

Mehr Fragen als Antworten gibt es nach der Verhaftung jener Mutter, die ihr Frühchen in der Klinik Favoriten getötet und das auch gegenüber der Polizei gestanden haben soll. Die "familiären Gründe", die sie dabei angab, waren - wie jetzt bekannt wurde - extrem. Niemand wollte Baby Melek haben.

Wien. Wie oe24 nach Recherchen in der Klinik und in der türkischen Community als erstes Medium am Sonntag aufdeckte, schien der Umstand, dass die 30-jährige Österreicherin mit türkischen Wurzeln unter Einfluss einer postpartalen Depression bzw. Psychose gehandelt haben könnte, zunächst nur an nachgeordneter zweiter Stelle zu stehen.

Vielmehr dürfte VOR ALLEM massiv Druck auf die junge Frau mit dem Tattoo am Hals und Piercing im Ohr ausgeübt worden sein: Sie war mit dem 28-jährigen türkischen Kindsvater nicht verheiratet - die Schwangerschaft daher ungeplant bzw. ungewollt und obendrein dramatisch verlaufen. Laut einer Informantin, die selbst am Mutter-Kind und OP-Zentrum in der Klinik Favoriten gelegen war, war die 30-Jährige im Zuge der Geburt wie sie Patientin auf der Abteilung für operative Intensivmedizin gewesen, ehe die Mutter des Frühchen mit der Kleinen auf die Neonatologie verlegt wurde. Dort sollte sie, wie kolportiert wird, möglicherweise schon am Donnerstag oder erst nach dem Wochenende mit ihrer Tochter nach Hause gehen können.

Doch B.T. (Name der Redaktion bekannt) sollte diesen Schritt nicht schaffen bzw. sollen die Anfeindungen vor allem von Seiten der Eltern des Kindsvaters als auch von eigenen, sehr konservativen Familie immer mehr zugenommen haben. Vor allem ihre Mutter, doch auch die beiden Brüder der Frau wollten das Enkelkind nicht sehen. Auch die Familie des Kindsvaters lehnte das Neugeborene komplett ab. Dem nicht genug, sind die beiden Familien völlig zerstritten und reden nicht miteinander. Der 28-jährige Kindsvater wiederum soll auch sehr wenig Verantwortung gezeigt haben.

U-Haft über 30-Jährige verhängt

Den Fall hat die renommierte Anwältin Astrid Wagner übernommen. Sie ist darüber schockiert, wie allein gelassen die junge Frau - über die am Montag die U-Haft verhängt wurde - war. Und dass sie so eingeschüchtert gewesen sein muss, dass sie sich in der größten psychischen Not keine Hilfe holte und keine andere Lösung sah, als ihr eigenes Baby zu töten und im Müll zu entsorgen.

Astrid Wagner: "Ich bin zutiefst überzeugt, das war kein Mord! Hier kommt der Paragraf 79 zu tragen, auch wenn die Geburt schon zehn Tage her war."

§ 79 StGB besagt: "Eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, tötet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen." Ein Sachverständigen-Gutachten sollte klären, inwiefern die Verdächtige zum Tatzeitpunkt tatsächlich noch unter dem "Einfluss des Geburtsvorgangs" stand.