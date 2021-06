Trauer um Klippenspringer

Ein 25-jähriger Elektriker-Meister aus St. Koloman ist der verunglückte Klippenspringer vom Wolfgangsee.

Aus 40 Meter Höhe sprang Alexander K. vor den Augen zweier Freunde Sonntagmittag von der Falkensteinwand in den See – ÖSTERREICH berichtete.



Nach Information der Polizei kam der lebensfrohe, sportliche und in der Heimatgemeinde sozial aktive junge Mann in Rückenlage auf dem Wasser auf.



