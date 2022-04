Triebwerks-Ausfall bei AUA-Maschine: Notlandung

Kurz nach dem Start meldeten die Piloten über Funk eine Luftnotlage (Mayday).

Washington/Wien. Wie am Dienstag bekannt wurde, musste ein AUA-Flugzeug am Sonntag notlanden. Der Grund war ein Triebwerksausfall, wie das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings" schreibt. Die Besatzung des Fluges von Washington nach Wien musste eine Luftnotlage erklären. Betroffen war eine Boeing 767-300ER.

Kurz nach dem Start des Transatlantikflugs von Washington nach Wien meldeten die Piloten über Funk eine Luftnotlage (Mayday). Sie gaben als Grund den Ausfall des linken Triebwerks an. Laut "Aviation Herald" befanden sich 163 Menschen an Bord der Maschine.

Die betroffene AUA-Maschine flog anschließend in 14.000 Fuß Warteschleifen. Schließlich landete das Flugzeug rund 30 Minuten nach dem Start wieder sicher auf dem Flughafen Dulles in Washington. Das Flugzeug befindet sich nach wie vor in Washington.