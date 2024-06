Türke drohte mit Skalpell - 2 Polizisten verletzt

Alarmiert wurde die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da ein Gast in einem Pub am Gürtel mit einem Skalpell drohte. Bei der anschließenden Personendurchsuchung verletzten sich zwei Polizisten.

Wien. Schauplatz des blutigen Vorfalls war eine zwielichtige Hütte am Mariahilfer Gürtel. Im schwer angeheiterten Zustand (bei dem auch Suchtgtift im Spiel gewesen sein könnten), drohte um 1.45 Uhr ein Türke allen anderen Anwesenden mit einem Skalpell. Kurz darauf trafen auch schon die herbeigerufenen Polizisten ein und stellten den Verhaltensauffälligen, der gerade das Lokal verlassen wollte. Drohung gegen Mitschüler: Polizei-Großeinsatz in Wien

Durch Skalpell und Spritze verletzt Bei der Perlustrierung behauptete der Verdächtige auf Anfrage der Cops, dass er keine spitzen oder scharfen Gegenstände bei sich habe. Interessanterweise konnten die Beamten im Zuge der Personendurchsuchung dann ein Skalpell in der hinteren Hosentasche finden, das leider mit der Drogen-Spitze nach oben eingesteckt war. Dabei verletzte sich ein Polizist prompt am Zeigefinger. Der 35-Jährige führte jedoch auch noch eine Spritze mit sich, die bei der Durchsuchung aus einer der Taschen fiel und unglücklicherweise einen weiteren Polizeibeamten am Unterschenkel verletzte. Wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung wurde er vorläufig festgenommen. Die betroffenen Polizisten unterzogen sich einer amtsärztlichen Untersuchung.