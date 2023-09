Tunnelsanierung sorgt für Mega-Stau auf der A10

Verkehrsreferent LH-Stv. Schnöll fordert neue Verkehrssteuerungsmaßnahmen

Die zu Wochenbeginn gestartete Sanierung der Tunnelkette zwischen Werfen und Golling auf der Tauernautobahn A10 hat am Sonntag erneut für lange Staus in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. "Es ist heute sogar noch schlimmer als gestern", sagte Harald Lasser vom ÖAMTC Sonntag zur APA. In Fahrtrichtung Norden reiche der Stau von Werfen bis über Altenmarkt hinaus, die Verzögerung betrage rund zweieinhalb Stunden.

Auch in Fahrtrichtung Süden komme man nur langsam voran. Es gab rund fünf Kilometer Stau und eine zusätzliche Fahrtzeit von rund einer Stunde. "Man muss sich etwas überlegen. Das kann nicht so weitergehen", meinte Lasser.

Salzburgs für Verkehr ressortzuständiger LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP) forderte von der ASFINAG unterdessen Verbesserungsmaßnahmen. Die langen Stauzeiten seien nicht zumutbar, das Baustellenmanagement funktioniere nicht, meinte Schnöll in einer Aussendung. Er forderte einen Verkehrsgipfel mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden und der ASFINAG. Diese solle dabei neue Verkehrssteuerungsmaßnahmen vorschlagen, meinte Schnöll.

Auch SPÖ-Verkehrssprecherin Sabine Klausner kritisierte das Stauchaos durch die Baustelle und die Untätigkeit der Landesregierung: "Die A10 ist der größte Parkplatz Österreichs und für die Einheimischen eine Katastrophe."