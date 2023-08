Unfälle und Reiseverkehr sorgen für Stau-Chaos

Vor allem in Salzburg und in Niederösterreich sorgten der Urlauberschichtwechsel und mehrere Unfälle für kilometerlange Staus.

Urlauberschichtwechsel und zahlreiche Unfälle führten am Samstag zu kilometerlangen Staus vor allem auf West- und Tauern Autobahn. Hauptbetroffen waren laut ÖAMTC die Bundesländer Niederösterreich und Salzburg.

A1 in Niederösterreich stundenlang gesperrt

Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen musste die West Autobahn (A1) im Bereich Amstetten Richtung Salzburg ab 07:30 Uhr für knapp vier Stunden gesperrt werden. 13 Kilometer Rückstau und lange Wartezeiten waren die Folge. Auch bei St. Pölten und Ybbs führten Unfälle auf der A1 Richtung Salzburg zu Mittag zu längeren Verzögerungen.

30 Kilometer Kolonnenverkehr in Salzburg vom Walserberg bis Golling

Der immer noch ungebrochene Aufbruch Richtung Süden hinterließ in Salzburg seine Spuren: Vom Walserberg ging es zeitweise im Schritttempo bis Golling. Blockabfertigungen vor den Tunnelbereichen waren die Folge.

Weitere Staustrecken

Auf der Tauern Autobahn (A10) standen die Kolonnen Richtung Salzburg ab Mittag vor dem Katschberg Tunnel in Kärnten und der Mautstelle St. Michael in Salzburg kilometerweit zurück. In der Steiermark verzeichneten die ÖAMTC-Expert:innen auf der Pyhrn Autobahn (A9) mehr als sechs Kilometer Rückstau vor dem Gleinalm Tunnel Richtung Norden. Auch der Baustellenbereich Deutsch-Feistritz - Übelbach war ein Nadelöhr.

Im Stau "cool" bleiben

Hektische Spurwechsel sollten unbedingt vermieden werden. Sie bringen rein gar nichts. Die Rettungsgasse sollte nie vergessen werden. Vielleicht hat man nun endlich Zeit, gute Musik zu hören, oder (und) seinen Partner anzulächeln, empfehlen die ÖAMTC-Expert:innen.